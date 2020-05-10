طوارئ بقطاعات السياحة والطيران والصحة استعدادا للعودة التدريجية للسياحة

خبراء ومستثمرون: المرحلة الأولى لافتتاح الفنادق «نوايا» تسند القطاع لعبور الأزمة وتقليل الخسائر

بعض الفنادق جاهزة للعمل بالاشتراطات الصحية.. والأسعار تشهد ارتفاعا بعد الإجراءات الجديدة



أعلنت وزارات السياحة والطيران والصحة حالة الطوارئ والاستعدادات المكثفة لعودة الحياة تدريجيا إلى قطاع السياحة، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لحماية المواطنين والعاملين بالمنشآت السياحية.. حيث تقرر عودة الفنادق للعمل بربع طاقتها مع الالتزام ببعض الاشتراطات الأساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية.

ويشهد قطاع السياحة بشقيه الرسمى والخاص حالة من الاستنفار استعدادا لاستئناف حركة السياحة الوافدة واستقبال جموع السائحين عقب انتهاء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى خسائر كبيرة للقطاع نتيجة إيقاف حركة السفر والسياحة بشكل كامل.

وقال الخبير السياحى على عقدة عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر إن إقرار ضوابط جديدة للإقامة بالفنادق لعودة السياحة الداخلية رسميا مع إقرار عدد من الاشتراطات الصحية بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية سيكون سلاحا ذا حدين فمن ناحية سيساهم فى حراك سياحى جديد بعد ركود تام وتوقف تام لمدة تتجاوز شهرين إلا أنها ستكون مجرد نوايا تسند القطاع ولكنها غير كافية لسد احتياجاته وتقليل خسائره خاصة أن السياحة الداخلية موسمية.. كما أنها رسالة للعالم بأن مصر بدأت فى العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف ان الفنادق والمنشآت السياحية ستلتزم بتطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل رغم تكلفتها الكبيرة وذلك حرصا على العودة للعمل وحفاظا على حياة النزلاء والعاملين على حدا سواء.. مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملة توعية للمواطنين المصريين لحثهم على الالتزام بالضوابط وضرورة التباعد قدر الإمكان بالفنادق وعلى الشواطئ.

واشار إلى اننا نواجه مشكلتين حاليا بالنسبة لعودة الزوار المصريين للفنادق الأولى وهى وجود تخوف لدى غالبية المواطنين من السفر حاليا والتواجد فى الفنادق او الأماكن التى بها تجمعات والأخرى ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بالمنشآة الفندقية خاصة وانها ستكون مرتفعة للغاية. متوقعا الا تدخل العديد من الفنادق فى الفترة الأولى للعمل والتى سيكون بها نسبة الاشغال المسموح بها داخل الفندق 25% من السعة الاستيعابية للفندق كحد أقصى على ان تستعد للدخول فى المراحل التالية التى سترتفع فيها نسب الأشغال بالفندق.. مشيرا إلى أن السياحة الداخلية لا يمكنها معادلة تكلفة التشغيل خاصة لو تم إعادة الفنادق للعمل بشكل جزئى وليس بالطاقة كاملة.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ان قرار عودة الفنادق للعمل يحمل أهمية كبيرة للقطاع السياحى ويمثل استعدادا جيدا لعودة الحركة السياحية الوافدة.. مشيرا إلى انه حال لم تحدث مشاكل فى عمليات التشغيل والتزم الجميع فإن الدولة قد تعيد الحركة السياحية الوافدة من الخارج قريبا.

واعتبر بيتر العودة الجزئية للعمل فرصة جيدة لتدريب العاملين على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعامل مع النزلاء وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعى والعالم الطبيعى الجديد

وأضاف أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن السياحة الداخلية ستكون بمثابة نوايا تسند القطاع لعبور الازمة وربما تكون الحصان الرابح و الملاذ الأمن لجميع المقاصد السياحية عقب انحسار انتشار فيروس «كورونا».

وقال هشام الشاعرعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان الغرفة بدأت فى تلقى طلبات الفنادق الراغبة فى العمل بالمرحلة الأولى «التشغيل التجريبى» بداية من يوم 15 مايو الجارى والذى ستكون فيه نسب الاشغال 25% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق، «وتابع «وزارة السياحة والآثار ستقوم بإجراء عملية المراجعة والتفتيش على الفنادق خلال 10 أيام من تقديم الطلب».

وأضاف ان الفنادق لن تعمل الا بعد حصولها على شهادة علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، موضحا انه فى حال تأخر حصول الفندق الذى نجح فى التفتيش الذى ستجريه وزارة السياحة للتأكد من جاهزيته للعمل على هذه الشهادة سيقدم تعهد بالتزامه بتطبيق جميع الضوابط التى اعتمدتها الدولة للتشغيل لحين صدور الشهادة.

وأشار إلى ان معظم الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال المواطنين بداية من إجازات عيد الفطر المبارك خاصة انها انتهت من عمليات التعقيم والتطهير وستستكمل الضوابط التى وضعتها الدولة للعمل واستقبال الزوار خلال الأيام المقبلة.. وأشار الشاعر إلى ان تشغيل الفنادق «اختيارى» ولن يتم إجبار فندق على العمل. لافتا إلى ان الضوابط التى تم اعتمادها لتشغيل المنشآت الفندقية تمثل ضمانة لاستمرار العمل السياحى خلال الفترة المقبلة كما انها تحافظ على حياة العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والنزلاء فى آن واحد، كما انها تمثل مرحلة تمهيدية لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ« Dayــuse» من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارا من أول يونيو المقبل وأكد وزير السياحة والآثار أن الاشتراطات والضوابط التى تم الإعلان عنها لعودة الفنادق للعمل بربع طاقتها صادرة فى الأساس عن منظمة الصحة العالمية نهاية مارس الماضى، وتمت دراستها بالتعاون مع غرفة الفنادق.