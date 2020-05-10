حمو بيكا: عندي شركة في دبي

حل حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، ضيفًا على الحلقة السابعة عشر من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الأحد.

وقبل بدأ فقرات البرنامج، سألت الماكييرة حمو بيكا عما إذا كانت هذه زيارته الأولى لدبي، حيث يتم تصوير البرنامج بالمدينة الإماراتية؛ ليرد الأخير: «أنا عندي شركة هنا».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسة برامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال عبر فضائية «mbc مصر»، ومنها «رامز في الشلال» و«رامز تحت الصفر» و«رامز قرش البحر» و«رامز قلب الأسد».