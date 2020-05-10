التحالف العربي ينفي ترحيل 800 صومالي إلى اليمن

نفى "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، مزاعم جماعة انصار الله الحوثية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاحد عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وأضاف العقيد المالكي "أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن".

وأوضح أن "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر أبريل الماضي بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".

وأكد أن "المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية".