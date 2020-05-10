الرئيس الألماني وزوجته يحضران قداسا في كنيسة ببرلين

حضر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر قداسا في إحدى كنائس العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد.

وأعرب الرئيس عن شكره للكنائس والطوائف الدينية على عملهم الرعوي وتقبلهم للقيود في ظل أزمة كورونا.

وفي أعقاب زيارته لكنيسة سانت ماري القريبة من ميدان الكسندر في برلين، قال شتاينماير إن الكنائس والطوائف "تصرفت بشكل مسؤول وحريص منذ بداية جائحة كورونا".

وأضاف شتاينماير أنهم "تقبلوا قيود الحياة الدينية من أجل الوقاية من انتشار كورونا، وقد سلكوا طرقا جديدة في الرعاية الروحية حتى يتواجدوا بالنسبة للمؤمنين حتى في ظل هذا الوقت المتأزم".

وترأس القداس الأسقف كريستيان شتيبلاين الذي أشار إلى أن هذا هو أول قداس يقام بعد عشرة أسابيع من التوقف بسبب قيود كورونا.

وخضع المصلون لقواعد صارمة، حيث بلغ الحد الأقصى للحضور 50 شخصا، كما تم حظر الغناء أثناء القداس باستثناء مغنية واحدة صاحبت عازفي الأورج وتمتم المصلون معها.

كما لم يتم الاحتفال بالعشاء الإلهي، وارتدى كل المصلين الكمامة وكذلك الرئيس الألماني وزوجته.

وفي الختام قال شتاينماير: "لقد كان شيئا جميلا للغاية أن أزور اليوم لأول مرة من جديد قداس أحد، حتى في ظل شروط خاصة وبالكمامة وبعدد أصغر، فإن هذه التجربة من التجمع تملؤنا نحن البشر بالتفاؤل والقوة، وقد انتظر العديد من الناس هذا الأمر على مدار أسابيع".