لا تبدو إدارة الاتحاد الأوروبي لأزمة كورونا موفقة، في ظل ظهور انقسامات جديدة بين دوله، بالتزامن مع الدخول في ركود اقتصادي تاريخي وفقدان عشرات الآلاف من الأرواح.

إلا أن صوفيا كورادي، مبتكرة برنامج "إيراسموس"، لتبادل الطلاب، وهو واحد من أنجح مبادرات الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن مشروع الاتحاد الأوروبي لا يزال حيويا لحياة كثيرين.

وقالت في مقابلة: "لا أدّعي أن أوروبا مثالية أو أنه لا يمكن تعديلها أو تغييرها أو تحسينها، وإنما ما زلت أرى أن 'أوروبا' أفضل من 'لا أوروبا'".

وكورادي، أستاذة جامعية متقاعدة متخصصة في العلوم التربوية، وتحظى بمكانة بارزة في الاتحاد الأوروبي، وتحدثت لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بمناسبة "يوم أوروبا" الذي صادف أمس التاسع من مايو.

واستحضرت كورادي المقولة المشهورة لونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الراحل عندما قال: "الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم باستثناء كل تلك الأشكال الأخرى التي تجري تجربتها من وقت لآخر".

وقالت: "يمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لأوروبا".

لقد كشفت الجائحة عن خطوط صدع قديمة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تشكو الدول الجنوبية منه والمتضررة بشدة مثل إسبانيا وإيطاليا من ضعف التضامن من جانب نظرائها في الشمال مثل ألمانيا وهولندا.

إلا أن كورادي، البالغة من العمر 85 عاما، تجنبت الأسئلة المتعلقة بالخلافات السياسية الحالية، وركزت في المقابل على الصورة الأوسع نطاقا.

وقالت: "أنت وأنا نتحدث، نقول بحرية ما نريد أن نقوله. هل يمكنك أن تتخيل الأمر نفسه في الصين؟ وتذكر، مضى 70 عاما دون أن ندخل في حروب مع بعضنا البعض في أوروبا".

وتضيف ساخرة: "هل يمكنك أن تتخيل شخصا ما يقول الآن 'دعنا نعبر الحدود ونقتل جيراننا النمساويين؟'، ستأتي الشرطة، ولكنهم سيأخذونه إلى مستشفى للأمراض النفسية، وليس إلى السجن".

وتم إطلاق برنامج إيراسموس، الذي ابتكرته كورادي، عام 1987، وذلك بعدما ظلت تدافع عن الفكرة بحزم لما يقرب من 20 عاما. ومنذ ذلك الحين، شارك أكثر من عشرة ملايين أوروبي في البرنامج.

لقد ساهم البرنامج في ولادة جيل أُطلق عليه جيل إيراسموس من الأوروبيين العالميين ومتعددي اللغات الذين يعتبرهم كثيرون أفضل أمل من أجل استمرار مشروع الاتحاد الأوروبي.

وقد أصبحت كورادي معروفة باسم "ماما إيراسموس"، وهو اللقب الذي تبنته بسعادة. وتضيف: "إنه يذكرني بالمطاعم العائلية القديمة في مرحلة المدرسة مثل ماما تيريزا، وماما روزا، وأنا أحب ذلك كثيرا".

وفي خطاب كانت ألقته في أواخر يناير في روما، أشادت كورادي بابتكارها باعتباره تجربة تُحوّل الشخص وتجعله "شخصا أفضل" من خلال منحه فرصة "للانغماس الكامل في ثقافة مختلفة".

وقد عاشت كورادي هذه التجربة بنفسها قبل عقود. فأثناء وجودها في الجامعة في روما، أتيحت لها فرصة لقضاء عام في جامعة كولومبيا في نيويورك كباحثة في برنامج فولبرايت.

وعندما عادت، رفضت جامعتها اعتماد نتائج الامتحانات التي اجتازتها في الولايات المتحدة، ما أجبرها على تكرارها في إيطاليا ومن ثم التأخر في التخرج.

وقالت إنها شعرت "بالإهانة" الشديدة لدرجة أنها أقسمت على العمل لتسهل على الأجيال القادمة الدراسة في الخارج دون أن تتم معاقبتهم.

وقالت في خطابها في يناير: "أردت أن تتاح تجربة الدراسة بالخارج، والتي كانت في الماضي متاحة فقط لقلة من أبناء العائلات الثرية، لأي شخص يرغب في الذهاب".

وعادة ما كانت كورادي تقضي معظم وقتها في المشاركة في المؤتمرات لإلقاء خطب وإجراء مقابلات والحصول على الجوائز، إلا أن التدابير المتخذة لمكافحة كورونا عطلت كل هذا.

ولم يكن لدى كورادي ارتباطات ليوم أوروبا هذا العام على عكس السنوات الماضية. وقالت: "لم أذهب إلى أي مكان، لأنه في مثل عمري، لا أريد حقا أن أصاب بالفيروس".