التحفظ على طنين من اللحوم الفاسدة داخل مطعم في المقطم

أمرت نيابة المقطم بالتحفظ على طنين من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، عثر عليها داخل مطعم وجبات جاهزة، كما تحفظت على صاحب المطعم للتحقيق معه والوقوف على صلاحية المضبوطات.

تلقى اللوء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مباحث تموين القاهرة بضبط مالك مخزن بدون ترخيص تابع لمطعم للوجبات الجاهزة في المقطم، وبحوزته طنين (مفروم لحوم - دهون حيوانية - مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية؛ تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.