الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى غزوة بدر

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع المصريين، وللأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، التي تحل ذكراها في السابع عشر من شهر رمضان.

وأكد «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن «غزوة بدر الكبرى من المعارك الفاصلة والمهمة في التاريخ الإسلامي، فقد أطلق الله على يومها بأنه يوم الفرقان؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، وانتصر فيها المسلمون رغم قلة العدد والعتاد».

وأضاف: «في الآيات القرآنية يذكرنا الحق بأن النصر حليف لمن آمن بالله وصبر وأن من عمل بأسباب النصر وصل، وأن النصر حليف الحق رغم قلة عدده وسلاحه، كما أن الهزيمة مضروبة على أهل الباطل ولو كثر عددهم وسلاحهم».

وتابع: «يدعو الأزهر جموع المصريين باستلهام روح النصر والصبر في شهر رمضان الكريم، خاصة مع وباء كورونا، بأن يعمل الجميع بجد واجتهاد، وأن يأخذوا بالأسباب، وأن يعلم الجميع أن بعد العسر يسرًا وأن بعض الضيق فرجًا، ويسأل الله الكريم أن يحفظ مصر وأهلها والإنسانية جمعاء من كل مكروه وسوء وبلاء ووباء».