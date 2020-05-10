التحقيق مع محام دهس ضابط شرطة في كمين أثناء الحظر بالمنصورة

طالبت نيابة قسم أول المنصورة بسرعة تحريات إدارة البحث الجنائي في واقعة دهس محام لضابط تابع لمديرية أمن الدقهلية أثناء وقوفه في خدمتة بكمين خاص بحظر التجوال؛ لاعتراض المحامي على قيام الضابط باستيقافة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،بلاغًا بتعرض ضابط لإصابات بسبب كسر أحد الأشخاص لكمين في ساعات الحظر مساء يوم الجمعة الماضي، وهروب قائد السيارة.

وتم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

وبسؤال الضابط كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول، أقر بالواقعة لرفض المحامي قائد السيارة تسليم رخصه، حيث أنه من الفئات غير المستثناة من الحظر.

وتم ضبط المحامي ويدعى "محمد ع ج أ"، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق ونفى المحامي الواقعة، مؤكدًا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه كارنيه المحاماة.