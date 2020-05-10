إرجاء الفصل في مصير الدوري الجزائري

شل اجتماع مسؤولين في وزارتي الرياضة والصحة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين في الجزائر اليوم الأحد، في التوصل لقرار بشأن مصير الموسم الكروي 2019/2020.



وقال عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين في في تصريح للصحافة، بعد نهاية الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الشباب والرياضة، إن الاجتماع لم يفض إلى أي قرار بشأن الموسم الحالي، مؤكدا أن الموضوع لن يُفصل فيه إلا بعد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي.



وأضاف مدوار "صحة المواطنين أولى من كل شيء، سننتظر الضوء الأخضر من السلطات الحكومية قبل الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه".



واعتبر مدوار أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول الأوروبية التي قررت استئناف المنافسات الرياضية، حيث قال : "لا تقارنونا بألمانيا وإسبانيا ، فأنديتنا لا تملك منشآتها ومرافقها" في إشارة إلى أن مسؤولي كرة القدم في العديد من البطولات الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا سمحوا مؤخرا بعودة الأندية للتدريبات وسط إجراءات احترازية عالية.



كان اتحاد الكرة الجزائري أقر نهاية الشهر الماضي خطة لاستكمال الموسم على مدار 8 أسابيع، على أن تستأنف التدريبات مباشرة بعد نهاية الحجر الصحي وتستمر لنحو 6 أسابيع.



وطالب شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين بإعلان إنهاء الموسم منحه لقب الدوري، اقتداء بما حدث في العديات من الدوريات بمختلف دول العالم.



يذكر أن النشاط الرياضي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا.