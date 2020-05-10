توجهت المخرجة إيناس الدغيدي بالسؤال لعمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، قائلة: إزاي شخص كان بيبيع أشرطة دينية يبقى مطرب في الكباريهات؟، ليرد الأخير: «ما هو الشخص دة لسة كويس، الحمد لله حياتي نضيفة ومابشربش سيجارة ولسة بحافظ على فرض ربنا».

وأضاف «كمال» خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، مساء اليوم الأحد، «أنا بعمل حاجة بحبها، يعني لما بشتغل في كباريه أو ديسكو زي ما بدخل زي ما بطلع، لا ببص يمين ولا شمال، حتى لو دخلت كباريه دة مش بيغيّر فيا حاجة.. مالوثنيش يعني»، متابعًا: «أنا بمشي بمبدأ أن ربك رب قلوب، وربنا بيبصلي من جوا».

وعن استخدام جملة «أشرب خمور وحشيش» في أغنية بنت الجيران، أكد مطرب المهرجانات الشعبية، أنه لم يغن بألفاظ خارجة على الإطلاق في أي مقطع خاص به، مستطردًا: «أنا مسؤول عن كوبليهاتي، وساعات بسجل الكوبليهات الخاصة بيا وامشي وممكن يتحط كوبليهات تانية».

وتعتمد فكرة برنامج «شيخ الحارة والجريئة» في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي» لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا المثيرة التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة «بسمة وهبة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، باستضافة عدد من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وطرح أسئلة مثيرة للجدل في حياة الضيوف.