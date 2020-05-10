الكنيسة الكاثوليكية تُمدد إيقاف الصلوات وتسمح بطقس الزواج بحضور 6 أشخاص

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المصلين من غير رجال الدين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميًا، بحضور رعاة كل كنيسة و3 من الشمامسة والمرتلين.

وأكدت الكنيسة، على قرارها السابق - حسب بيان صحفي صدر الأحد، بقصر صلوات الجنازة على أسرة المتوفي، فيما سمحت للاحتفال بطقس الزواج "الإكليل" في الكنيسة، عقب إقرار من العروسين بألا يزيد الحضور عن 6 أفراد، بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

كما سمحت بطقس الاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد 4 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

وأعلن البطريرك، مواصلة تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.

وأشار إلى أن تلك القرارات، تأتي الحاقًا بقرارات سابقة للكنيسة، حفاظا على الصحة العامة وعلى مصلحة العائلات والأسر وللحفاظ على أرواح شعب مصر، وتجاوبا مع ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا من إجراءات احترازية للفترة القادمة.

وأوضح، أن الكنيسة تواصل الصلاة من أجل الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين يتطوعون بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر، داعيًا للصلاة في يوم الأخوة الإنسانية 14 مايو مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك الصلاة مع المسيحيين في الشرق في يوم 17 مايو، من أجل سلام العالم، ومن أجل رؤساء الدول وكل الحكومات، الذين يتحملون في هذه الظروف الصعبة، بكل أمانة، عبء ومسئولية اتخاذ القرارات الحاسمة لحماية شعوبهم من هذا الوباء الخطر اللعين الذي مازال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم.