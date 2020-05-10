تأجيل محاكمة نقاش قتل نجلته وقطع جثمانها لأجزاء في الإسكندرية لـ6 يونيو

ألقى بأجزاء جثتها في القمامة واحتفظ بالرأس داخل الثلاجة لشكه في سلوكها

أجلت، محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، محاكمة، عامل نقاشة زخرفية، يدعى "محمد.م.ص"، 50 عامًا؛ لاتهامه بقتل نجلته "أ.م.م"، ربة منزل، وتقطيع جثتها لأجزاء، "إداريا" لجلسة 6 يونيو المقبل، وذلك في القضية رقم 19136 لسنة 2019 جنايات ثالث المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد عثور "ر.س" 35 عامًا، عامل نظافة، على أجزاء أدمية لأنثى مُقطعة، وملقاة في أكياس داخل صندوق قمامة، كائن أمام قاعة أفراح، بشارع مصطفى كامل، في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجني عليها، لشكه في سلوكها، حيث كانت تقطن معه في الشقة، عقب انفصالها شفهيًا عن زوجها الثاني، ويدعى "م.أ.ع" 36 عامًا، حداد، بعد شهر واحد فقط، فقرر الانتقام منها، حيث خنقها بوسادة السرير، حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم استعان بعدها بمنشار وسكين كبير وقطع جسدها لأجزاء للتخلص منها، حيث ألقى بها في القمامة، ثم احتفظ بالرأس لعدة أيام داخل الثلاجة، حتى لا يتعرف أحد على هويتها حيث عثر عليها وبها أثار ضرب وتعذيب.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي تتولى محاكمته واتخذت قرارها المُقدم.