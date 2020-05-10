«ذا ايكونمست»: تراجع مستوى جرائم العنف في الشارع وزيادتها داخل المنازل

"العنف المنزلي" مصطلح يحمل في معناه العنف الموجة من زوج إلى زوجته، أو العكس، أو من أحد الوالدين إلى الأبناء.

ويشمل تعريف العنف بحسب موقع "سايكولوجي توداي"، "أي فعل يهدف إلى إرهاب وتخويف الطرف الآخر في علاقات القرابة مثل التهديد أو الاعتداء بالاغتصاب أو الضرب"، كما يأخذ العنف المنزلي شكلا بدنيا أو نفسيا ويكون بغرض السيطرة على الشريك.

وترجع ظاهرة العنف الأسري التي تتضمن بشكل كبير العنف ضد النساء إلى أزمنة بعيدة، فقد شهدت أحداث تاريخية كثيرة أفعالا ترسخ للعنف، مثل معسكرات الاعتقال النازية وسفن عبيد أمريكا الشمالية ومن جنود الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر مصطلح "نساء المتعة".

رغم الجهود الكبيرة للأفراد والحكومات في مجال حقوق الإنسان إلا أن الوقت الحاضر يسجل معدلات مرتفعة من حوادث العنف المنزلي، فتشير إحصائيات في موقع "ذا ايكونمست" إلى ارتفاع نسب الإبلاغ عن هذه الحوادث في ظل إجراءات الحجر المنزلي الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "ذا ايكونمست"، فإن الأرقام والإحصائيات الرسمية رجحت تراجع مستوى جرائم العنف في الشارع وزيادتها داخل المنازل من أفراد الأسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وهي الفرضية التي أثبتت صحتها.

وطبقا لإحصائيات موقع "ايكونمست"، فإن معدل الجريمة الكلي انخفض بنسبة 25% بينما زاد معدل الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي بنسبة 5% بواقع 100,000 بلاغ لأقسام الشرطة في ولايات شيكاغو وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وممفيس ونيو أورليانز.

وكذلك شهدت بريطانيا ارتفاعا كبيرا في معدلات حوادث العنف المنزلي بينما أكدت وزيرة الداخلية، مساعدة كل ضحايا العنف وفقا لصحيفة "الجارديان".

وسجلت أكبر جمعية خيرية لضحايا العنف المنزلي في المملكة المتحدة زيادة بلغت 700% في مكالمات الاستنجاد في يوم واحد وفقا لـ"الجارديان"، بينما بلغت زيادة نسبة مكالمات الجناة لطلب المساعدة للتوقف عن هذا الفعل والسيطرة على أنفسهم 25% منذ بدأ الحجر المنزلي بالمقارنة مع الفترة السابقة له.

كما أطلقت وزارة الداخلية حملت تحت "شعار أنت لست وحدك" بهاشتاج يحمل الشعار نفسه على موقع "تويتر" لتشجيع المواطنين على التضامن مع هذا النوع من الحوادث.

وناشدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي بيتل، سلاسل الفنادق في إنجلترا بفتح أبوابها لاستقبال ضحايا العنف المنزلي من النساء والأطفال، وكان رد الفعل إيجابيا على نحو مؤثر.