الحماية المدنية تسيطر على حرائق في 3 منازل بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريقين بمركز المراغة ودائرة قسم أول، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارين من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، يفيدان بنشوب حريق أعلى سطح منزل، بدائرة مركز المراغة، ملك (ع . ف 53 عاما) مزارع، بسبب تطاير شرر من موقد بلدي، وامتد لحوش منزل مجاور ملك (أ . م 42 عاما) مزارع.

وكذا نشوب حريق بشقة دائرة قسم أول سوهاج، ملك (ج . ع 31 عاما) عامل، بسبب تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريقين وإخمادهما دون حدوث حسائر بشرية، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبدالباقي المحامي العام لنيابات شمال.