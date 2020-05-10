تقرير: ارتفاع الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا بنسبة 13% خلال العام الماضي

كشف تقرير سنوي ارتفاع عدد الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا بنسبة 13 بالمئة خلال العام الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة فيلت أم زونتاج اليوم الأحد.

وأشار التقرير السنوي المتعلق بالجرائم ذات الدوافع السياسية إلى أنه تم ارتكاب حوالي ألفي فعل ضد اليهود والمؤسسات اليهودية في عام 2019، مقارنة بـ 1799 في عام 2018.

وتم الكشف عن بعض تفاصيل التقرير قبل أن يعلنها وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولجر مونش رسميا بعد غد الثلاثاء.

وارتفعت الجرائم ذات الدوافع السياسية عموما بنسبة 14 بالمئة إلى أكثر من 41 ألف جريمة، مقابل 36 ألفا و62 حالة في عام 2018.

وأوضح التقرير أن حوالي 22 ألف جريمة سياسية نسبت لليمين المتطرف، فيما نسبت حوالي 10 آلاف واقعة إلى اليساريين.

وكانت نسبة الزيادة في الجرائم ذات الدوافع السياسية مرتفعة بشكل خاص في ولاية براندنبورج، بزيادة قدرها 5ر52 بالمئة، وفي تورينجيا، بزيادة قدرها 40 بالمئة.