شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند تداول واسع لأخبار ورسائل تدعي فرض الحظر العسكري لمدة 10 أيام على بعض مدن البلاد كتشديد لإجراءات الحظر المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بحيث لا يمكن للمواطنين الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى، وأن الحليب والأدوية فقط سيكونان متاحين للشراء.

وانتشرت رسائل وتحذيرات، عبر تويتر، تقول: "ستظل مومباي وبونا بالكامل تحت الإغلاق العسكري لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم السبت، لذا يرجى تخزين كل شيء من البقالة والخضار، المدينة ستُسلم إلى الجيش، ولن يتوفر سوى الحليب والأدوية فقط".

Entire Mumbai and pune will be under Military lockdown for 10 days starts from Saturday. So please stock everything.

Groceries vegetables. City is going to hand over Army.

Only milk and medicine will be available. *MAHARASHTRA CM UDDHAV THACKERAY TO ADDRESS STATE AT 8PM TODAY