شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند تداول واسع لأخبار ورسائل تدعي فرض الحظر العسكري لمدة 10 أيام على بعض مدن البلاد كتشديد لإجراءات الحظر المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بحيث لا يمكن للمواطنين الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى، وأن الحليب والأدوية فقط سيكونان متاحين للشراء.

وانتشرت رسائل وتحذيرات، عبر تويتر، تقول: "ستظل مومباي وبونا بالكامل تحت الإغلاق العسكري لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم السبت، لذا يرجى تخزين كل شيء من البقالة والخضار، المدينة ستُسلم إلى الجيش، ولن يتوفر سوى الحليب والأدوية فقط".

Entire Mumbai and pune will be under Military lockdown for 10 days starts from Saturday. So please stock everything.

Groceries vegetables. City is going to hand over Army.

Only milk and medicine will be available. *MAHARASHTRA CM UDDHAV THACKERAY TO ADDRESS STATE AT 8PM TODAY — விமல் (@Thirumu58176300) May 8, 2020

وفي الوقت نفسه، انتشرت أخبار في بعض المواقع الإخبارية والصحف الهندية عن تشديد الإجراءات الوقائية في منطقة أحمد آباد، التي شهدت أكبر نسبة إصابات بالفيروس في الهند، وقالت الأخبار: "قرر فريق من البيروقراطيين المعينين حديثًا والمسؤولين عن مدينة أحمد آباد (أكبر مدن ولاية جوجارات الهندية) إغلاق المدينة بالكامل لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم 7 مايو، مع السماح بفتح محلات الألبان والأدوية فقط".

ووفقًا لتقرير صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية، فقد شمل قرار الإغلاق "جميع العاملين في متاجر الخضروات والفواكه والبقالة والمستلزمات ومحلات السوبر ماركت والآيس كريم ومجمع المطاعم الهندي، بالإضافة لطلبات التوصيل إلى المنازل، وتطبيقات التوصيل أونلاين، فضلا عن فروع جميع البنوك حتى إشعار آخر، لأن جميع هذه الأماكن أصبحت مصدرا قويا لنقل العدوى للكثيرين".

وأفادت الصحيفة أن قرار البيروقراطيين والمسؤولين أعقبه أمر مكتبي صادر عن مفوض بلدية أحمد آباد، موكيش كومار، يستند للمادة 11 من قانون الأمراض الوبائية، بهدف "تنفيذ إجراءات التباعد وتقليل الازدحام للحد من انتشار العدوى في مدينة أحمد آباد".

وبمجرد انتشار معلومات الإغلاق العسكري لمدينتي مومباي وبونا وربطها بأخبار مدينة أحمد آباد، المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في الهند، ثارت حالة من الفوضى، واندفع المواطنين لشراء الخضار والبقالة والحليب، متسببين في حالة الاختناقات المرورية والازدحام والطوابير الطويلة حتى في محطات الوقود.

موقع "ذا لوجيكال إنديان" المتخصص في تقصي الحقائق، بحث في المعلومات المتداولة بشأن تطبيق الإغلاق العسكري على المدن الهندية، ووجد أن الأخبار مزيفة والمعلومات غير صحيحة، وأن توقيت انتشارها وربطها بأخبار تشديد الإجراءات في مدينة أحمد آباد أعطاها بعض المصداقية لدى المواطنين، الخائفين بالفعل من أضرار الفيروس.

وكشف الموقع أن رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية، أودهاف ثاكراي، تحدث في خطابه للشعب بشأن مستجدات فيروس كورونا والخطط الجديدة للتعامل مع الوباء، في 8 مايو الماضي، عن الأخبار المزيفة بشأن الإغلاق العسكري للمدن، فقال "في الأيام القليلة الماضية، انتشرت شائعة تفيد بأن الجيش سينتشر في مومباي، وسيكون هناك إغلاق تام، وسيتم إغلاق جميع المتاجر، ولكن ما هي الحاجة للجيش؟، ولماذا نستعين به؟".

وتابع رئيس الوزراء: "بعض رجال الشرطة يتعرضون لضغوط شديدة، فبعضهم أصيب بالمرض والبعض الأخر فقد حياته أثناء القتال من أجلنا، إنهم بشر وكلهم بحاجة إلى الراحة، ومن ثم كان لدينا خطة -ولكن من فضلكم لا تسيؤا فهم ذلك- طلبنا المساعدة من الجيش لإعطاء الشرطة فترة للراحة على مراحل لبضعة أيام، فبعض رجال الشرطة المرضى يحتاجون إلى وقت للشفاء".

واستكمل رئيس الوزراء: "قد يساء تفسير الوضع أثناء نشر الجيش، لكن الأمر ليس كذلك، فالقرار يهدف فقط إلى إراحة قوات الشرطة المتعبة والمنهكة. أقول لكم هذا الحديث اليوم، حتى لا يتغلغل الخوف وسوء الفهم في أذهانكم عند انتشار أفراد الجيش".