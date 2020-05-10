مستشفى عزل ملوي تحتفل بخروج 14 متعافيا من كورونا

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، بخروج 14 مريضًا من محافظات الفيوم وقنا وبني سويف والمنيا بعد شفائهم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحول نتائج التحاليل التي أجريت لهم من إيجابية إلى سلبية.

وبذلك يصل عدد حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفى استثنائيا وجزئيًا بقرار من وزارة الصحة خلال مارس شهر الماضي إلى 149 مريضًا.

وكانت المستشفى، احتفلت يوم الخميس الماضي بشفاء وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

من ناحية أخرى بدأت مديرية الصحة بالمحافظة اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا لمدة أسبوعين، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين وذلك حفاظا على سلامتهم وأمنهم.