تنتهي اليوم الأحد، الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الأردني (البرلمان بشقيه) بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالله الثاني مؤخرا.

وبحسب الدستور الأردني، فإن البرلمان الأردني يستمر لمدة 4 سنوات تقسم على أساس دورات عمل (دورة عادية وغير عادية واستثنائية) والملك صاحب القرار بدعوة المجلس للاجتماع أو فض اجتماعه أو حله بشكل كامل.

وجرت العادة أن يصدر الملك عبدالله الثاني قرارا بحل مجلس الأمة بالتزامن مع فض الدورة العادية الأخيرة والدعوة إلى انتخابات نيابية إلا أن هذه المرة اكتفى الملك عبدالله الثاني بفض الدورة.

ويرى محللون أن قرار الملك يأتي بسبب انشغال البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وعدم القدرة على اجراء انتخابات لأسباب كثيرة أولها تعارض فكرة الذهاب لصناديق الاقتراع مع دعوات التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي الوباء، بالاضافة إلى أن حل المجلس يلزم الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع وعدم جواز تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة التي تليها، فضلا عن عدم رغبة الدولة في تكبد أموال إضافية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اقتصاد الدولة كما هو الحال في العالم أجمع.

ويرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن هنالك عدة سيناريوهات محتملة "بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة؛ فإما أن يتم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات كما هو في النص الدستوري، وقد يكون هناك سيناريو آخر عبر التمديد للمجلس، كما قد يتم دعوة المجلس لدورة استثنائية منذ الآن، وحتى انتهاء عمر المجلس في شهر سبتمبر المقبل".

وفي حال تم حل المجلس، يؤكد نصراوين أنه "يجب أن تكون هناك مدة زمنية لإجراء الانتخابات وهي 4 أشهر، وإلا عاد مجلس النواب الذي تم حلّه".

وأضاف :"هناك شبه سيطرة جيدة على انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، وهناك إمكانية لإجراء انتخابات، وقد يحل مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات ضمن المدة الزمنية التي يراها الملك خلال الصيف المقبل.

وبرزت دعوات إلى إجراء انتخابات إلكترونية، وهو ما ألمحت إليه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في تقرير لها بعد أن قالت :"التصويت عن بعد، باعتباره حلا عمليا للتعايش مع أزمة كورونا، إضافة لما تتصف به العملية من كفاءة وسرعة، وسهولة الاستخدام، ودقة في الفرز، مع هامش أقل للأخطاء، فضلاً عن زيادة حجم المشاركة".

لكن هذه الدعوات قابلتها معارضة إذ يتخوف البعض من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل، التي تؤثر في عملية الانتخاب، وتنتهك مبدأ سرية الانتخاب.