سعفان: يجب تطبيق «الموسم الأبيض» حتى لو كان الإسماعيلي متصدرا

طالب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، بإلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري، دون اعتماد نتائجه، بلا بطل وبدون هبوط أو صعود، مشددًا على أنه مان ليطالب بنفس الشيء لو كان الإسماعيلي في صدارة الترتيب.

وقال الصغير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الوضع في مصر صعب، كيف لنا أن نستأنف المسابقة والأندية بعيدة عن كرة القدم لفترة طويلة، الإسماعيلي بعيد عن الكرة قرابة الـ60 يوماً، المحترفين في الفريق خارج مصر، حال عودتهم سيتواجدوا في العزل 15 يوماً، الأمر صعب".

وأضاف مدرب حراس الإسماعيلي: "نحن لسنا مثل أوروبا، فالوضع هناك مختلف ولديهم ثقافة مختلفة والتزام، أنا مع تطبيق سيناريو الدوري الهولندي، وإنهاء الدوري المصري دون تحديد بطل أو صعود أو هبوط".

وأتم: «لو كان الإسماعيلي متصدراً للدوري، لكنت صرحت بنفس الأمر وطالبت بإلغاء الدوري".