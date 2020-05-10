رئيس البنك الوطني السويسري: على الاقتصاد أن يكون قادرا على التعامل مع الجوائح

قال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري إنه في سويسرا المستقبلية يجب أن يكون لديها القدرة على التأقلم مع جائحة طارئة دون تضييق حاد على الاقتصاد.

وجاء في حوار لجوردان مع صحيفة" زونتاجز زيتونج" أنه إذا انخفض النشاط الاقتصادي على المدى القصير إلى 70 % من مستواه الطبيعي مرة أخرى، فإن حتى دولة غنية مثل سويسرا " لن تكون قادرة بسهولة على التأقلم مع ذلك".

وأوضح ردا على سؤال بشأن ما اذا كان البنك سيقبل بمعدل تضخم أعلى من 2 % قائلا:" إنني مؤيد صريح لاستقرار السعر، حتى لو تغيرت الظروف في العالم"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.