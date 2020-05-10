بحلول شهر رمضان الكريم في فصل الصيف، فإننا كثيرا ما نشعر بالعطش نظرا لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل طوال فترة الصيام.

ولذلك إليك بعض المشروبات التي تساعدك على الشعور بالرطوبة أثناء الشهر المبارك التي قدمها موقع "ريبابلك وورلد".

من المعروف أنه أثناء وقت الصيام، فإن الجسم يميل إلى فقدان السوائل، ولذلك يحتاج الصائمون إلى استهلاك المزيد من المشروبات والسوائل من أجل الشعور بالرطوبة وتجنب الجفاف، وهذه المشروبات يمكن أن تساعد على البقاء رطبًا ومنعشًا:

التمر والحليب

هذا المشروب الرمضاني التقليدي يتم تناوله مباشرة بعد غروب الشمس، بعد أن يترك التمر المجفف للنقع في اللبن طوال الليل، وهناك بعض الناس الذين يضيفون التمر المحشو أو بعض المكسرات كاللوز والبندق.

قمر الدين

يعد هذا من أكثر المشروبات التي يتم تناولها خلال الإفطار، يتم تحضيرها من المشمش المجفف، حيث يحتوي قمر الدين على كمية كافية من السكر تعزز من عمل الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالرطوبة.

الخشاف

وهو مشروب بارد مصنوع من الفواكه المجففة، ويُعرف أيضًا باسم مشروب سلطة الفواكه، إذ يتم تحضيره من المشمش المجفف والخوخ والزبيب والتمر والتين، والتي يتم نقعها في الماء طوال الليل، وعادة ما يتم تقديم هذا المشروب بكميات صغيرة فقط لكسر الصيام.

السوبيا

تكمن أهمية مشروب السوبيا في أنها تسهل من عملية الهضم وتعالج الإمساك وتقلل الشعور بالعطش كما أنها تقلل من مستوى الكولسترول الضار من الدم.

السحلب

يغفل أغلبنا عن مشروب السحلب بالرغم من فوائده في الصيام؛ فهو غني بالعناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم طوال اليوم، ويعالج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، كما يعوض الجسم نقص السكر بشكل عام.