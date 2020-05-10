اختيار 10 متسابقين للتصفيات النهائية للنسخة الألمانية المصغرة من مسابقة يوروفيجن 

بثت إذاعة إيه أر دي العامة الألمانية يوم السبت نصف النهائي بديل لمسابقة الأغنية، باختيار 10 متسابقين للمشاركة في النهائي عبر الإنترنت في هامبورج الأسبوع المقبل بدلاً من مسابقة يورو فيجن للأغنية الأوروبية، والتي ألغيت بسبب فيروس كورونا.

واضطر المنظمون إلى إلغاء الاحتفال متعدد الجنسيات لمسابقة لأغنية التي تضم 40 متسابقا، والتي توصف بأنها أكبر حدث تلفزيوني غير رياضي من حيث عدد المشاهدين .

وكان من المقرر في الأساس إجراء مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام في مدينة روتردام الهولندية خلال الفترة من 12 إلى 16 أيار/مايو الجاري، بعد فوز المغني الهولندي دنكان لورانس في نسخة 2019 في تل أبيب.

واختار المشاهدون الألمان يوم السبت المتأهلين للتصفيات النهائية من 10 دول للنهائي البديل الأسبوع المقبل: من بلغاريا والدنمارك وليتوانيا وإيطاليا وروسيا ومالطا وسويسرا وأيسلندا والسويد وأذربيجان.

وتم بث مقاطع فيديو لجميع المتسابقين الأربعين الذين كانوا سيشاركون في مسابقة يوروفيجن الرسمية في روتردام.

ومن المقرر أن يذيع تلفزيون إيه أر دي يوم السبت المقبل "مسابقة الأغنية الأوروبية - النهائي الألماني" من هامبورج في برنامج تلفزيوني مباشر بدون جمهور. وسيتمكن المشاهدون الألمان فقط من اختيار الفائز.