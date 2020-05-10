محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إقامة بدال تمويني بالجمعية التعاونية في سهل الطينة

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، خلال جولته التففدية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بسرعة إقامة بدال تمويني داخل الجمعية التعاونية بسهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين خلال جولته، وكذلك التيسير عليهم بدلًا من الذهاب لبورفؤاد للحصول على الدعم التمويني.

وطالب محافظ بورسعيد، خلال زيارتة وكيل مديرية التموين، بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإقامة بدال تمويني، وذلك في إطار توفير الخدمات الأساسية على أعلى مستوى لقاطني سهل الطينة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولًا وتنمية بشكل كبير في الخدمات التنمموية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة في هذه المناطق وحل أي مشكلات تشهدها هذه المناطق ومنها حل مشكلات الكهرباء، مؤكدًا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

كما حرص محافظ بورسعيد، على متابعة سير العمل بمخبز سهل الطينة و مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المخبز وحصته، وإنتاج ما يكفي من الخبز يوميًا، وكذلك التعرف على آراء المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة بالمنطقة بما يضمن توفير الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة في أفضل مستوى.