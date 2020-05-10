«مسافرون»: مصر الأوفر حظا بعد جائحة كورونا

عاطف عبداللطيف: استئناف حركة السياحة الداخلية بداية الغيث.. وعودة للحياة من جديد



قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن الوضع العالمى بعد أزمة كورونا يجعل مصر الأوفر حظا فى استقطاب السياحة العالمية لما تتمتع به من معالم طبيعية وترفيهية وعلاجية واستشفائية كما أن تكلفة إقامة السائح مناسبة مقارنة بدول أخرى ونظرا لقرب المسافة بين مصر ودول أوروبا والتى تعتبر الاسواق الرئيسية لنا.

وأكد عبداللطيف فى تصريحات صحفية أن الوضع مهيأ حاليا فى مصر لتكون السياحة هى الحصان الرابح عقب كورونا اذا توافرت لها الامكانيات لتصمد وتطور وتدرب وتحافظ على العمالة بها وتقوم بأعمال الصيانة للقنادق واسطول النقل السياحى.

وأشار عبداللطيف إلى انه لا مفر من العودة إلى الحياة الطبيعية ودوران عجلة الانتاج والصناعة والاستثمار والسياحة حتى تتمكن الدول من توفير احتياجات مواطنيها من أغذية ومنتجات مختلفة مع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاصابة بكورونا طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزاراى الصحة والسياحة فى مصر.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن السياحة جزء من الاقتصاد فى أى دولة ويعيش من دخلها الكثيرون وكما تتجه الدول للعودة للعمل تتجه ايضا السياحة للعودة تدريجيا وفق ضوابط محددة بدأتها مصر بقرار عودة السياحة الداخلية بنسبة 25% اشغال بالفنادق وهذا القرار مهم فى ظل توقف السياحة التام وعدم قدرة القطاع السياحى على الوفاء بالتزامات العمالة والتدريب والصيانة نتيجة لاستمرار توقف البنوك عن تمويل القطاع السياحى بقروض بفائدة مخفضة رغم توجيهات الحكومة بذلك.

وأشار عبداللطيف إلى أن السياحة الداخلية كان لها دور كبير فى الماضى وقت الازمات وأخرها كان وقت سقوط الطائرة الروسية فى 2015 واتجاه الدول إلى حظر السفر لشرم الشيخ وكانت السياحة الداخلية هى طوق النجاه للقطاع وقتها.

وذكر رئيس جمعية مسافرون أنه عقب انتهاء أزمة كورونا سيكون نصيب السياحة الأكبر لمن عاود العمل مبكرا وكان مستعدا لعودة النشاط بخطط تسويقية وحملات دعائية وبرامج مناسبة لراغبى السفر والمتعة والترفيه وهذا لن يحدث إلا اذا حافظنا على المنشآت وصيانتها وقبلها الحفاظ على العمالة وتدريبها على التعامل مع الاوضاع التى فرضها فيروس كورونا وتشغيل خطوط الطيران للاسواق المستهدف جذب سياحة منها.

وشدد عاطف عبداللطيف على ضرورة توفير التمويل اللازم ومساندة القطاع السياحى فى التغلب على أزمته ليكون جاهزا ومستعدا لاستقبال السياحة بأعداد كبيرة عقب انتهاء أزمة كورونا وهذا يتطلب قيام البنوك بتنفيذ توجيهات الحكومة بإقراض السياحة بفوائد مخفضة مع قيام قطاع التدريب بالوزارة واتحاد الغرف السياحية بإعداد برامج تدريبية على فن التعامل مع السائح فى ظل أجواء كورونا والاستعانة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فى تنفيذ التوصيات والبرامج الخاصة بالعمل السياحى.