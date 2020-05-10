وزير الاقتصاد الألماني يعتزم تحفيز إنتاج الكمامات في بلاده

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تحفيز إنتاج الأقنعة الطبية (الكمامات) بشكل كبير في ألمانيا.

وقال ألتماير لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد إن الحكومة ستضع برامج متنوعة لهذا الغرض، موضحا أنه منذ الأول من شهر مايو الجاري يسير مشروع من أجل الإسراع من إنتاج الصوف.

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "إذا رفعنا من الإنتاج السنوي للصوف المفلتر بمقدار أربعة آلاف طن، سيمكن بذلك إنتاج ما يصل إلى خمسة مليارات كمامة سنويا".

وأضاف أنه من المقرر في خطوة ثانية أن يتم دعم معدات لإنتاج أقنعة آمنة اعتبارا من هذا الشهر أيضا، من خلال منحة تكاليف استثمارية تصل إلى 30 بالمئة، وقال إن الهدف هو إنتاج ما يصل إلى 5ر2 مليار قناع سنويا.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية ترى أن هناك حاجة لمليارات الأقنعة الطبية في ظل أزمة وباء كورونا. ومن المقرر تحفيز الإنتاج في ألمانيا، كي تصبح أكثر استقلالية عن الصين.