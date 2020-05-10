زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه مع إقرار قانون البنوك الجديد

البنك يحقق أعلى صافى ربح بقيمة 1.750 مليار جنيه لعام 2019

3.7% العائد على الأصول

29% معدل حقوق الملكية بقيمة 7.7 مليار جنيه

ضخ 580 مليون جنيه لصالح التمويل العقارى لمحدودى الدخل.. 15 مليار جنيه محفظة القروض بنهاية إبريل



قررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد زيادة رأسماله المدفوع نحو 175 مليون جنيه، ليصل إلى 3.850 مليار جنيه، تبعا لتصريحات اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة البنك.

أضاف القاضى فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن الجمعية العمومية وافقت على ضخ 175 مليون جنيه فى رأسمال البنك، ليصل إلى 3.850 مليار جنيه مقابل 3.675 مليار جنيه قبل الزيادة، والمخطط ان زيادته إلى 5 مليار جنيه مع اقرار قانون البنوك الجديد.

«الزيادة التى اقرتها الجمعية العمومية لرأسمال البنك تؤكد قوة مركزه المالى وتدعم من القاعدة الرأسمالية» ــ قال القاضى.

اضاف ان الجمعية العمومية التى انعقدت الاسبوع الماضى، اعتمدت نتائج اعمال البنك بصافى ربح بلغ 1.750 مليار جنيه لاول مرة فى تاريخ البنك، وضمن اعلى عشرة بنوك فى صافى الربح على مستوى القطاع المصرفى وذلك مقابل صافى ربح 1.403 مليار جنيه لعام 2018، ونحو 1.067 مليار جنيه عام 2017.

وأظهرت نتائج اعمال المصرف المتحد احتلاله المرتبة الثالثة ضمن القطاع المصرفى كأعلى عائد على الاصول بمعدل 3.7%، وتبلغ حقوق الملكية نحو 29% بقيمة 7.7 مليار جنيه والملاءة المالية والائتمانية 23% وهى مستويات تقارب النسب العالمية.

ويعتبر العائد على الأصول أحد المؤشرات الهامة التى ترصد كفاءة استخدام أصول الشركات، ومدى القدرة على استخدامها فى تعزيز الربحية

وقال القاضى ان محفظة القروض لدى البنك تبلغ 15 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل، بينما تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.6 مليار جنيه، واستطاع البنك خلال هذه الفترة ضخ 580 مليون جنيه لصالح التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بينما بلغت محفظة متناهية الصغر 150 مليون جنيه رغم حداثة تأسسها بالبنك.

اضاف ان مصرفه قام بمنح تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه بالاضافة إلى طلبات فى مرحلة الموافقات وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم عملاء قطاع الصناعة من شركات القطاع الخاص الصناعى وتمويل الآلات والمعدات أو خطوط الانتاج أو تمويل شراء الخامات ومستلزمات الانتاج، مشيرا إلى أن مصرفه يدرس المساهمة فى عدة قروض مشتركة جار تسويقها فى قطاعات اقتصادية متنوعة.

أعلن «المركزى» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت 10 % متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8 % فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه.

ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9 بالمائة من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن إندماج 3 بنوك عام 2006 هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، واعلن البنك المركزى عن طرح المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى، ودعم البنك المركزى المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد %50 منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسماله.