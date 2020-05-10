ولي عهد لوكسمبورج جويلوم والأميرة ستيفاني ينجبان مولودهما الأول

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أصبح للوكسمبورج أميرا جديدا هو الثاني في ترتيب خلافة العرش، فقد ولد تشارلز جون فيليب جوزيف ماري جويلوم صباح اليوم الأحد لولي العهد، جويلوم والأميرة ستيفاني.

وطبقا لبيان من وزارة الدولة للإمارة الصغيرة الحبيسة، فإنه سيتم الاحتفال بميلاد الطفل بإطلاق 21 طلقة من حصن توينجن بمدينة لوكسمبورج.

وقدم رئيس الوزراء، كزافيه بيتل تهانيه للوالدين على مولدوهما الأول.

ومن المرجح أن يصبح جويلوم 38 عاما الحاكم السابع في فرع لكسمبورج من سلالة ناساو-ويبرج الحاكمة.

وستيفاني 36 عاما من أقدم أسر النبلاء في بلجيكا وأصبحت من مواطني لوكسمبرج بعد زواجها في عام 2012 .