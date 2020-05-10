كيف أثر التراث الشعبي على قصائد صلاح عبدالصبور؟

في 3 مايو من عام 1931 ولد شاعر مصري معاصر، ذاعت كلمته في المسرح الشعري، وغيره من فنون الأدب، إنه صلاح عبدالصبور، الذي ولد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وعندما رحل كان قد ترك للأدب العربي الحديث كتابات مختلفة، وأعمال لا زال يتم تحليلها ومناقشة مقاصدها ومعانيها حتى الآن.

وفي ذكرى ميلاده، نتعرض لأحد الكتابات التي حاولت فهم المصادر التراثية لكتابات صلاح عبد الصبور، وهي الدراسة التحليلية التي أعدها الدكتور عبدالسلام سلام، أستاذ النقد الأدبي، وتتبعت منابع التراث في أعمال الراحل عبدالصبور، ونركز في السطور القادمة على الخلفية الشعبية الموجودة في أعماله....

ويصفه الدكتور عبد السلام في السطور الأولى ويقول: "القاريء لشعر عبد الصبور يجد نفسه أمام شاعر موسوعي الثقافة وعميقها، ينظر إلى الثقافة على أنها تراث حي متصل بين الماضي والحاضر... وكان من هؤلاء القلة القليلة من الشعراء الذين يمتلكون التراث ويتمثلون تمثيلات جيدة من خلاله، لذلك شكل التراث الإنساني والعربي أهم مصادره".

- قصص ألف ليلة وليلة

التراث الشعبي كما يصفه أستاذ الأدب الشعبي عبدالحميد يونس "هو كل ما يصدر عن الشعب من إبداع وما يمارسه من شعائر ومراسم وما يصدر عنه من عادات وتقاليد، وهو تجسيد لروح الشعب والمخزون النفسي له، ولا يعبر عن فرد واحد".

والمتأمل شعر صلاح عبد الصبور يجد أنا المصدر الشعبي ينتشر في كل أعماله من أول قصيدة إلى آخرها، ومن هذه المصادر التي استلهمها الشاعر، ألف ليلة ولية، والتي ظهرت في الأجواء الأسطورية أحيانا، وفي شخصيات استخدمها عبدالصبور مثل السندباد والملك عجيب وشخصية مسرور السياف.

وإلى جانب الشخصيات استلهم أيضاً الكثير من المفردات والرموز مثل بساط الريح والطلسم والقمقم والسيف المسحور، والأمير والأميرة، والغول والقلاع، والقافلة، ومن هذه القصائد التي ظهرت فيها "رحلة في الليل" من ديوان الناس في بلادي، وقصيدة "الخروج" من ديوان أحلام الفارس القديم.

- المعتقدات الشعبية

يقول جوستاف لوبون، عالم اجتماع فرنسي، إن المعتقد الشعبي هو كل إيمان ناشيء عن مصدر لا شعوري يكره الإنسان على تصديق فكر ورأي أو تأويل أو مذهب دون أن يكون للعقل تدخل في تكوينه، ورغم أنها ربما تكون بعيدة عن المنطق وتحتوي على كثير من المستحيلات إلا أن الإنسان لا يستطيع التخلص منها تماماً.

ويشير عبدالسلام في دراسته إلى أن الشاعر هو أكثر الناس تغلغل في مجتمعه وتأثر به، من معتقدات حتى ولو كانت خرافية بعيدة عن المنطق، لأنه يمارس هذه المعتقدات يومياً، وبرصد أشعار عبدالصبور يظهر الكثير من المعتقدات التي استلهمها، ومنها معتقدات عالمية، وأخرى محلية.

ومن هذه المعتقدات التي تم الإشارة لها، عواء الكلب، اورده عبدالصبور في قصيدة "أبي" من ديوان الناس في بلادي، والتشاؤم من البوم، وجاءت في قصيدة "انعتاق" من ديوان رحلة في الليل، التشاؤم من كثرة الضحك، ووردت في أكثر من قصيدة "أبي"، و"كلمات لا تعرف السعادة" و قصيدة مرثية صديق كان يضحك كثيراً.

وأيضاً معتقد الخوف من زوال النعمة، وورد في قصيدة "مرثية رجل تافه" من ديوان تأملات في زمن جريح، وهو معتقد شائع بين البشر خاصة في الريف، حيث يحترم الناس النعمة ممثلة في الخبز، ومن نفس الديوان يظهر الاعتقاد في الرقى والتعاويذ في قصيدة "الحلم والأغنية".

أما عن المثل الشعبي، وهو تعبير عن حقيقة مألوفة صيغت في أسلوب مختصر وسهل، حتى يتداوله جمهور واسع من الناس، لم يكن صلاح من المستخدمين بكثرة للأمثال الشعبية في شعره، بل كانت تتواجد في مواضع نادرة وقليلة، تقريباً لم يرد ذكرها إلى مرة أو مرتين، فقد استلهم المثل الشعبي "العين بصيرة والإيد قصيرة" في قصيدة "أغنية إلى الله".

أما عن التعبيرات الشعبية فهي منتشرة في شعر عبدالصبور بدرجة أكبر من الأمثال الشعبية،

- العادات الشعبية

وهي أفعال يمارسها الناس في المجتمع عن رضى وقبول، ومع مرور الوقت تصبح هذه العادات واجباً يؤديه الأفراد في حياتهم اليومية ومن لا يؤديه يعد خارجاً عن رؤية الجماعة.

ومن العادات التي استخدمها صلاح عبدالصبور، على سبيل المثال الوشم، في قصيدة "شنق زهران"، وهو معتقد قديم للغاية ويعتقد الناس قديماً أن الوشم يمدهم بحماية سحرية ضد المرض وسوء الحظ، وزيارة المقابر، وهي عادة منتشرة في مصر خاصة في المواسم، وظهرت في قصيدة زيارة الموتى في ديوان تأملات في زمن جريح.