أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ترشحه لشغل منصب رئيس الجبلاية في الانتخابات المُقبلة المُزمع عقدها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح أحمد شوبير أنه استقر على 70% من الأسماء التي ستكون معه في القائمة بالانتخابات المقبلة، ليكون بذلك هو ثالث المرشحين لترأس اتحاد الكرة بعد جمال علام وهاني أبو ريدة.

وقال أحمد شوبير في تصريحاته مع الإعلامي الإماراتي لطفي الزعبي بصفحة الأخير على موقع التواصل انستجرام :"قرار الترشح على رئاسة اتحاد الكرة أمر محسوم ونهائي بالنسبة لي، لدي شعبية كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية، ولدي الكثير لأقدمه للكرة المصرية".

وأضاف :"سبق لي وأن توليت الكثير من الأعمال والمناصب الإدارية، ففي 2005 كنت نائبًا لرئيس اتحاد الكرة سمير زاهر حينها، ولولا بند الثمان سنوات لكنت توليت رئاسة الاتحاد قبل عدة سنوات".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا :"استقريت على 70% من أعضاء قائمتي التي ستخوض معي غمار انتخابات اتحاد الكرة، ووضعنا برنامجنا الانتخابي، وهذه القائمة ستنال إعجاب الجميع بإذن الله".