وليد سليمان: «مينفعش عاشور ينتقل للزمالك»

يرى وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، أنه من الصعب أن ينتقل حسام عاشور، قائد الفريق، للغريم التقليدي الزمالك.

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت2»: «مهما حصلت على بطولات فأنا لست مثل حسام عاشور، حسام عاشور صنع تاريخًا كبيرًا جدًا في الأهلي، وتربطني به علاقة قوية جدًا، هو ما زال يفكر في العرض المقدم له من النادي»

وأضاف نجم الأهلي: «تحدثت معه وأبلغته أنه فعل الكثير لصالح الأهلي، وصنع ما لم يصنعه أحد، وبنسبة كبيرة إن شاء الله سيأخذ القرار الذي تحدثت معه فيه».

وتابع: «قلت لعاشور أنت لديك ميزة أنك لم ترتد قميص أي ناد آخر سوى الأهلي، وحققت مع الأهلي بطولات كثيرة لما يحققها أحد غيرك».

وأتم سليمان: «حسام عاشور مينفعش ينتقل للزمالك، ولا أنا أيضًا، مينفعش أكون بلعب في فريق كبير زي الأهلي وأروح لفريق منافس، لو لم يتم تجديد عقدي ربما كنت سأرحل لفريق لعبت له سابقًا ولكنني لن أنضم لمنافس الأهلي».