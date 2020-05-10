آليات عودة الفنادق خلال العيد تتصدر أجندة اجتماع وزير السياحة مع مستثمري البحر الأحمر

تستضيف مدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد، لقاءً يجمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمستثمري السياحة بالبحر الأحمر، وعدد من رؤساء الغرف السياحية، وبحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ لمناقشة آليات عمل الفنادق خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ كافة ضوابط التشغيل التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة ومرسى علم بدأت في تنفيذ كافة الضوابط التي اشترطتها الدولة للتشغيل، مشيرا إلى جاهزية بعض الفنادق للعمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل التي ستبدأ يوم 15 مايو الجاري؛ ولاستقبال السياح المصريين بداية من إجازات عيد الفطر المبارك، بينما سيعمل البعض الآخر خلال المرحلة الثانية للتشغيل خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأضاف فلا، أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة لتشغيل الفنادق؛ فإن كافة الفنادق حريصة على تنفيذها حفاظا على حياة النزلاء والعاملين وللعودة مجددا إلى العمل بعد فترة من الركود السياحي الكامل لأكثر من شهرين.

وكشف أنه رغم معاناة العالم كله من تفشي فيروس كورونا وآثاره السلبية على حياة البشر وكافة الأنشطة الاقتصادية، فإن هناك العديد من الطلبات تصل إلى الفنادق المصرية من وكلاء سياحة أجانب ومجموعات سياحية بالرغبة في القدوم إلى مصر فور عودة حركة الطيران، موضحًا أن القطاع السياحي المصري جاهز لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج بفضل الالتزام بكافة الضوابط التي تكفل عدم إصابة السياح بالفيروس أو انتقاله من شخص لآخر.

وأوضح أن أسعار الغرف الفندقية بالغردقة خلال إجازات عيد الفطر ستكون أقل من نظيرتها العام الماضي رغم ارتفاع قيمة التشغيل حاليا وذلك لرغبة المنشآت الفندقية في العمل والعودة من جديد لاستقبال الزوار.

وكانت الحكومة، وافقت مطلع الشهر الجاري على استقبال الفنادق الزوار المصريين بداية من 15 مايو الجاري بحد أقصى 25% من السعة الاستيعابية لكل فندق شريطة الالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها الدولة بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية.