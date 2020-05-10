مجهولون يقطعون الكهرباء عن إحدى محطات النهر الصناعي بالجنوب الليبي

تعرضت صباح يوم السبت إحدى محطات الكهرباء بمنظمومة جهاز النهر الصناعي للاعتداء من مجموعة أجبرت مشغلي المحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي بالجهاز الذي يمد المدن الليبية بالمياه.

ووصف جهاز النهر الصناعي "منظومة جبل الحساونة" المجموعة بالخارجة عن القانون، وقال عبر حسابه بموقع فيسبوك بعد منتصف ليل السبت-الأحد:"لم يتسن لنا بعد معرفة دوافع وأسباب هذا التصرف غير المسؤول والذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل واستمرار عمل الحقل الشرقي فقط، ما سيترتب عليه عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة".

وتوقع الجهاز ضعف وإنقطاع المياه على أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة منها، معربآ عن أمله في حل هذه المعضلة وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة تشغيل الحقلين والعمل على الرفع من معدلات تدفق المياه وخفض معدلات الاستهلاك.

ويتكرر منذ عام 2012 قطع المياه من منظومة النهر عن مدن الشمال الغربي، وخاصة العاصمة طرابلس.