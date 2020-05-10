واشنطن تحمل الحوثيين مسؤولية أي كارثة ناجمة عن ناقلة النفط صافر

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية المتردين الحوثيين في اليمن بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وأن يسمحوا للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.

وقالت الوزارة إنه إذا حصل تسرب من الناقلة، فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية نتيجة أي تسرب للنفط من ناقلة النفط المحتجزة.

في المقابل، قال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين، محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر إلا أن قوى العدوان المدعومة أمريكيا تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف عبدالسلام: "وعليه فهي من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب، كما أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار".

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اتهم المتمردين الحوثيين في 28 يوليو الماضي، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للباخرة صافر الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.