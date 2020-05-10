أصبح فيروس كورونا أسوء كابوس للموظفين، حيث لم يشكل هذا فقط تهديدًا كبيرًا لصحة الأفراد، ولكن شلت عملية الاقتصاد العالمي بسبب خفض الأجور وتقليل عدد ساعات العمل.

وبدأ الناس في الإنفاق من أموالهم التي كانوا يدخرونها للمستقبل، بعد أن أجبر الجميع على البقاء في منازلهم، وذلك بعد أن أعلنت الدول عمليات الإغلاق.

لذلك نشر موقع"تيايمز أوف إنديا" مجموعة نصائح حول كيفية الحد من إنفاقك وتوفير المال في ظل هذه الظروف الصعبة.

*فرق بين "احتياجاتك" و "رغباتك"

لقد علمتنا عملية الإغلاق درسًا قيّمًا للغاية، وأصبح يمكننا البقاء على قيد الحياة مع القليل جدًا من الأشياء والأشخاص أيضًا، ولكن تراكمت لدينا العديد من الأشياء التي بالكاد نستخدمها، هذا هو أفضل تعريف للاحتياجات، بينما الرغبات هي الأشياء غير المستخدمة وأحضرتها للتماشي مع الحياة الاجتماعية، فإن "احتياجاتك" هي ما استخدمته بالفعل، على سبيل المثال قد تحتاج إلى سيارة واحدة فقط لك ولعائلتك ولكنك انتهى بك الأمر بشراء سيارة لكل فرد من أفراد عائلتك لمجرد أنك تملك المال، وإذا كنت ترغب في خفض نفقاتك وتوفير المال، فأنت بحاجة إلى إنفاق المال على الأشياء التي تحتاجها فقط.

*التوفير قبل الإنفاق:

"لا تحفظ ما تبقى بعد الإنفاق، ولكن أنفق ما تبقى بعد التوفير"، هذه جملة قالها وارين بافيت، واحد من أغني رجال العالم للحفاظ على أمواله: "هو يوفر جزء من أومواله ثم ينفق ما تبقي ويهئ ظروفه حياته عليها، فإذا كنت ترغب في تجاوز هذه الأزمة المالية وتوفير المال كما كنت تفعل في الماضي، فمن الأفضل أن تجعل كلمات بافيت نشيدك المالي".

*وضع أهداف طويلة وقصيرة المدى

تمامًا مثلما لديك هدف قصير المدى وطويل المدى لمدخراتك، فكن لديك نفس الشيء لإنفاقك أيضًا، وقبل شراء أي شيء، اطرح على نفسك هذا السؤال "هل أحتاج حقًا إلى شراء هذا اليوم؟ أم يمكن أن تنتظر لبضعة أشهر أخرى؟" ستوفر عليك إجابتك من إنفاق مبالغ إضافية.

*لديك بعض الدخل الجانبي:

عندما يتم إغلاق باب واحد، سيكون عليك العثور على باب آخر للسماح بدخول الضوء، وفي هذه الحالة يجب البحث عن وسائل أخرى للدخل الجانبي بجانب مصدر عملك الدائم، والتي يمكن من خلالها توفير بعض الأموال الإضافية التي ستكسبها في المستقبل.

*سدد دينك أو قروضك في الوقت المحدد

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عندما يمرون بأزمة مالية هو إيقاف سداد ديونهم أو قروضهم، وما لا يدركونه هو أنهم يجب أن يدفعوا فائدة أكبر عندما يؤجلون دفع قرضهم، وبغض النظر عن الحالة الإقتصادية حاول دائمًا دفع ديونك في الوقت المناسب لتجنب النفقات الإضافية.

* التحلي بالصبر وكن إيجابيا

هذه أوقات مرهقة للغاية ونحن بحاجة إلى التحلي بالصبر والبقاء إيجابيًا، وتذكر دائمًا أن هذا الوقت ليس ثابتًا، وسوف يمر قريبا كان أو بعيدا.