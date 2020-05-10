إصابة 7 أشخاص أبناء عمومة في مشاجرة بينهم بسوهاج

أصيب 7 أشخاص أبناء عمومة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بدائرة مركز دار السلام ، بين (خ . م 57 عاما)، وشقيقيه (خ . م 53 عاما)، و (ص . خ 41 عاما)، ونجله (م . خ 24 عاما) عمال "طرف أول"، و (ح . د 37 عاما)، و (ب . م 62 عاما)، و (أ . غ 19 عاما) عمال "طرف ثان"، أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة، ما نتج عنه إصابتهم بجروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى، وبسؤالهم تبادل الطرفان الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمي المحامي العام لنيابات جنوب.