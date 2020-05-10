محافظ كفرالشيخ يتابع بدء المرحلة الثالثة لمبادرة المسؤول الحكومي المحترف عبر الفيديو كونفرانس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، افتتاح الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة المسؤول الحكومي المحترف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على منصتها التدريبية الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف تهدف إلى إكساب الموظف الحكومي مبادئ ومهارات عدة؛ ما يسهم في إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويزيد من رضاء المواطنين تجاه تحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال التدريب والتأهيل لمقدمي الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامي داخل نطاق المحافظة ومديرياتها التابعة لها، تزامنا مع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي داخل جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة النهوض بمقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في التغيير الإيجابي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وكذا العمل الجماعي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء وكذلك مكافحة الفساد داخل بيئة العمل المنهجية التدريبية.

يذكر أن المنهجية التدريبية للبرنامج التدريبى تضم حزمتين تدريبيتين: حزمة تدريبية لتنمية المهارات، حزمة تدريبية تخصصية، لمدة زمنية نحو 45 يوما تدريبيا للمتدرب بإجمالي 270 ساعه تدريبية، ومن أهم المحاور التدريبية الرئيسية، "القيادة والاتصال والتواصل وإدارة الأزمات، والمشروعات المالية لغير المتخصصين، والإتيكيت، و البروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجية، والتنمية المحلية، والتوعية القومية، والهوية، والأمن، والإدارة العامة، وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والعلاقات العامة، والتعامل مع الجمهور، وتأثير وسائل الإعلام والإبداع في بيئة العمل الحديثة والإصلاح الإداري للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ".