بوتين: لا ينبغي الثناء المطلق على كل ما هو وطني دون ملاحظة السلبيات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن الفكرة الوطنية لروسيا تتلخص في حب الوطن، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك بالثناء المطلق لكل ما هو وطني دون ملاحظة السلبيات".

وأضاف بوتين - في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني (موسكو ــ الكرملين ــ بوتين)، حسبما نقلت وكالة أنباء " تاس" اليوم /الأحد/ - "أعتقد أن حب الوطن يُلخص الفكر الوطنية الروسية، ولكن حب الوطن لا يجوز أن يكون عكرا"، مشيرا إلى أن الوطنية وحب الوطن يتلخصان في تكريس النفس في سبيل تطوير البلاد ودفعها إلى الأمام.

وأوضح أن هذا لا يعني على الإطلاق أنه يتعين الفخر دائما بماضينا البطولي فقط، وإنما يجب النظر إلى مستقبلنا الذي لا يقل بطولة ونجاحا، مؤكدا أن في هذا يكمن مفتاح النجاح.

يُذكر أن الرئيس الروسي في ديسمبر 2019 تطرق إلى موضوع الوطنية وحب الوطن، لافتا إلى أنه يُعد ذلك الإيديولوجية الوحيدة الممكنة للمجتمع الديمقراطي الحديث.