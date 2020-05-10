جوجل تطلق تطبيق «ريد ألونج» لتعليم الأطفال القراءة في 180 دولة

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل تطبيقها الجديد "ريد ألونج" لمساعدة الأطفال من عمر 5 سنوات فأكثر في تعلم القراءة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أكثر من 180 دولة.

يقدم التطبيق تقييما مسموعا ومرئيا لقراءة الطفل الذي يقوم بالقراءة بصوت مرتفع أمام الهاتف الذكي. وتعتبر منصة ريد ألونج واحدة من منصات عديدة للتعليم عبر الإنترنت، بهدف مساعدة الطلاب على التواصل والتعلم أثناء فترة إغلاق المدارس حاليا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتضمن تطبيق ريد ألونج تطبيقا فرعيا اسمه "ديا" ويستخدم تكنولوجيا جوجل لتحويل النصوص إلى أصوات مقروءة وتكنولوجيا التعرف على الأصوات لتحديد ما إذا كانت قراءة الطفل متعثرة.

ويمكن أن تعطي خاصية "ديا" تعليقات إيجابية للطفل خلال جلسة القراءة، ويمكن للطفل تشغيل هذه الخاصية عندما يحتاج إلى مساعدة في معرفة كيفية نطق الكلمة أو قراءة جملة كاملة بطريقة صحيحة.

ويحتوي التطبيق على مجموعة واسعة من القصص للقراءة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ألعاب. ويمكن للأطفال الحصول على نجوم وشارات عند قراءتهم بصورة صحيحة لتشجيعهم على مواصلة القراءة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه لن تظهر أي إعلانات ولا عروض بيع تطبيقات أثناء استخدام ريد ألونج، كما لا يحتاج استخدامه إلى تسجيل دخول بعد تنزيل التطبيق وقصص القراءة.

هذا التطبيق يعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، حيث يتم تحليل البيانات الصوتية فورا وعلى جهاز الهاتف، دون إرسالها إلى أي من خوادم جوجل.