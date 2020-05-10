 مقتل 4 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان بإقليم بلخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان بإقليم بلخ

الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
كابول - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 10:26 ص

لقي 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، وفقد 7 آخرون، في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم بلخ الكائن شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، عن عادل شاه عادل المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم قوله، إن عناصر الحركة المتمردة شنت هجومًا على نقطة تفتيش أمنية بقرية "علم خيل" بالإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لساعات، مشيرًا إلى أن الحركة تمكنت في البداية من السيطرة على نقطة التفتيش إلا أن القوات الأفغانية تمكنت، عقب وصول التعزيزات الأمنية، من استعادتها من قبضتها.

وأشار عادل إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف طالبان، إلا أنه لم يكشف عن عدد محدد، فيما لم يصدر بعد تعليق من الحركة على الهجوم.


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