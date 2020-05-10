شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "فرصة تانية"، تصاعد كبير في الأحداث حيث فجرت ملك "ياسمين صبري" مفاجأة إنها لم تفقد الذاكرة بعد الحادث كما أوهمت الجميع، ولكنها كانت تريد الانتقام من زياد "أحمد مجدي" بعد ذهابها لحفل زواجه من ريهام "آيتن عامر" بعد خيانته لها.

وبعد أن أفسدت ريهام حفل خطبتها هي وزياد طلبت من كريم "عمر الشناوى" أن يعلن خطبته عليها ليساعدها في استعادة حقها من زياد أمام الجميع وهو ما حدث بالفعل، فعندما ذهب زياد لحفل الخطوبة واجهته ملك بإنها لم تفقد الذاكرة وإنها أرادت أن يشعر بنفس الإحساس التي ذاقته بعد زواجه من غيرها.

وخلال الحلقة تذهب مريم" هبة مجدي" إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن زوجها مدحت "دياب" الذي يعمل في تجارة المخدرات بعد أن قامت بابتزازه والحصول على كافة أملاكه.

وتنتهي الحلقة بذهاب زياد إلى شقته ليجد ريهام موجودة به و يحصل بينهما مشادات كلامية تنتهي بانتحار آيتن عامر بالسكين ثم تسقط من الشرفة.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية لياسمين في الدراما التليفزيونية، حيث قدمت رمضان الماضي مسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.