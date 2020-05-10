سليمان يكشف: كارتيرون رفض مواجهة الترجي بعد إصابة هشام محمد

أكد وليد سليمان نجم الأهلي السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي رفض خوض مباراة الترجي التونسي في إياب دوري أبطال إفريقيا 2018، وذلك بعد الاعتداء على هشام محمد لاعب المارد الأحمر من قبل جماهير الترجي.

وقال وليد سليمان في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس":«منذ وصولنا المطار اجواء صعبة ومشحونة، حتى واقعة الأتوبيس وإصابة هشام محمد، كارتيرون اتخذ قرارا بأننا لن نلعب ولا أعرف الكواليس بعد ذلك».

وأضاف:«منذ وصولنا تونس وجدنا معاملة صعبة حتى من الأمن، فالأمن كان يدفعنا، ولو الشوط الأول انتهى 0-0 كان الوضع سيتغير».

وخسر الأهلي مباراة الإياب في رادس (3-0)، في مباراة كانت وسط أجواء مشحونة.