ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع أحبار ومواد طباعة في برج العرب

قررت نيابة برج العرب غربي الإسكندرية، اليوم الأحد، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في مصنع أحبار ومستلزمات طباعة "لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية"، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسؤال العاملين في المصنع.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "سيزا" لانتاج الأحبار، ومواد الطباعة، كائن في القطعة رقم 30 بلوك 19 داخل المنطقة الصناعية الثالثة، مدينة برج العرب الجديدة.

وبانتقال الشرطة، رفقة 5 سيارات إطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحريق، تم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

وبالمعاينة، أظهر الفحص الأولي أن الحريق وقع نتيجة حدوث ماسٍ كهربائي، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة حيث تباشر التحقيق.