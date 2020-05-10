محافظ الإسكندرية يناقش آليات التعاون مع نواب الثغر لمواجهة تداعيات كورونا

ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي تعاني منها المحافظة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ومناقشة آلية المساهمة في رفع المعاناه عن المواطنين المتأثرين بالأزمة الحالية.



وقال محافظ الاسكندرية - خلال لقائه بالنواب الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد - إن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها (ادعم عمال اليومية ، ودعمك حياة ، وتطهير وتعقيم القرى)، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميا، خاصة خلال شهر رمضان الكريم على كافة الأسر المتضررة من الأزمة الحالية.



واستمع محافظ الاسكندرية لعدد من المقترحات من نواب البرلمان المتعلقة بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون، أهمها إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة في الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وإجراءات تعقيم وتطهير وعزل المباني والمنشآت التي تظهر بيها حالات إيجابية، وتطبيق "التسعيرة الجبرية" للكمامات والمطهرات، وكذا توفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها، والأسواق العشوائية ، وتنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.



كما ناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل ببعض المخابز، وتوصيل المعونات المادية للعمالة غير المسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق ، وإعادة الشئ لأصله بعد إتمام أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، وغيرها من المشكلات.



وأكد المحافظ على تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن، مطالبا النواب بالمشاركة في وضع تصور لحلول نهائية لمشكلة الأسواق اليومية التى تمثل تحديا كبيرا فى ظل أزمة كورونا بالمحافظة.