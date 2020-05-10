 «داعش» يقدم على إضرام النار في مساحات شاسعة من الأرض الزراعية في ديالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«داعش» يقدم على إضرام النار في مساحات شاسعة من الأرض الزراعية في ديالي

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 11:11 ص

أضرمت عصابات "داعش" النيران في أراض زراعية واسعة في قضاء "المقدادية" في محافظة "ديالي" شرق (بغداد).

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم الأحد، إن تنظيم "داعش" أقدم على حرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرية "توكل" بأطراف قضاء "المقدادية"، مضيفا أن قوة من الدفاع المدني تعرضت أثناء توجهها إلى المنطقة لإخماد النيران إلى إطلاق نار من قبل إرهابيي "داعش"، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الإطفاء.

وأوضح أن قوة أمنية مشتركة سارعت إلى التدخل والسيطرة على الموقف، كما أقدم التنظيم الإرهابي على إضرام النيران بمحصول الحنطة بضواحي ناحية "قرة تبة" شمال شرق بعقوبة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا بإطلاق النار عليه لدى خروجه من منزله بمنطقة "حمرين" التابعة لناحية "السعدية"، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.


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