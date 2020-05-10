 إيلون ماسك: سأنقل مقر تسلا من كاليفورنيا بسبب إجراءات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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إيلون ماسك: سأنقل مقر تسلا من كاليفورنيا بسبب إجراءات فيروس كورونا

إيلون ماسك خلال حفل تدشين سايبرترك في كاليفورنيا يوم 21 نوفمبر 2019. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي.
إيلون ماسك خلال حفل تدشين سايبرترك في كاليفورنيا يوم 21 نوفمبر 2019. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي.
سان فرانسيسكو - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 3:54 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 3:55 ص

تعهد إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا في تغريدة له يوم السبت بأنه سينقل مقر شركته المصنعة للسيارات الكهربائية خارج ولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى الاحباط من الاستجابة المحلية لجائحة فيروس كورونا.

وكتب ماسك في تغريدته "بصراحة، هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير"، قائلا أنه سوف ينقل المقرات إلى تكساس أو نيفادا "فورا".

وقال مليادرير التكنولوجيا البالغ من العمر 48 عاما إن قرار الاحتفاظ بالتصنيع في موقع فيرمونت سيعتمد على "كيفية التعامل مع تسلا في المستقبل". 

وأعلنت ولاية كاليفورنيا في الآونة الأخيرة عن تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تشمل فتح قطاع التصنيع الحيوي.

ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك شبكة سي إن بي سي، أن الهيئة الصحية المحلية في المقاطعة التي بها مقر تسلا قالت إنها لم تعط الضوء الأخضر لشركة تصنيع السيارات لإعادة فتح مصنعها في فريمونت.

وقال ماسك في تغريدات يوم السبت إن تسلا سترفع دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا بسبب إجراءاتها.

يشار إلى أن ماسك أصدر في نهاية نيسان/أبريل نقدًا تضمن تعبيرات بذيئة ضد إجراءات الإغلاق خلال مؤتمر عبر الهاتف، حيث وصف بعض القواعد المفروضة للبقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس بأنها "فاشية".


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