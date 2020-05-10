بنك مصر يحصد جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك ــ مصر 2020

حصل بنك مصر مؤخرا على جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك – مصر لعام 2020 وذلك من مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، وتمنح الجائزة لأفضل علامة تجارية وفقا لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه فى جميع القطاعات خلال العام.



وجاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة، هذا وقد سبق لبنك مصر الحصول على جائزة أفضل علامة تجارية للشركات – مصر لعام 2019، وذلك من مجلة جلوبال براندز العالمية.



ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قد حصل مؤخرا على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال تصل إلى 23 جائزة عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الاعمال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وأول بنك مملوك للمصريين، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة فى رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث تأتى مصالح ومطالب المصريين دائما فى مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.