أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 14 حالة إصابة جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج سجلتا في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و901 شخص، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن هناك 12 حالة تم تسجيلها محليا بواقع 11 في مقاطعة جيلين والحالة الأخيرة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، فيما تم تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس وافدة من الخارج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وأضافت اللجنة أن 74 شخصا خرجوا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و120 شخصا، فيما انخفض عدد المرضى ممن هم في حالات خطيرة بمريضين ليصل إلى 13 شخصا.

وتابعت اللجنة أن 5840 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، وأنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1044 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الادارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و440 حالة في مقاطعة تايوان بينها 6 وفيات، فيما خرج 967 مريضا في هونج كونج، و40 في ماكاو، و361 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.