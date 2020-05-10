هناك لمحات لا حصر لها، يمكن الإدلاء بها عن التغيير الناتج في حياتنا اليومية بسبب تدابير حبس المواطنين، ومن بينها ضرورة تحليل الصعوبات التي تواجهها النساء ذات المسؤوليات الأسرية اللاتي يعانين من هذه المرحلة من الحبس، والاضطرار إلى دمج هذه الأعباء مع يوم عملهن العادي.

هذه نظرة نحو التوفيق بين العائلة والعمل عندما يجتمع كلا الحدثين في نفس المكان والزمان، يتداخل فيها كل شيء ويصبح غير واضح، وفقاً للموقع (ذا كونفرزيشن).

لقد كان التقسيم الجنسي القديم للعمل هو ما أدى إلى نشأة تناقضات بين الهويات الجنسية من جهة وبين المجالين العام والخاص من ناحية أخرى.

المقصود بالمجال العام هو المخصص لإنتاج السلع، ويُنسب تقليديا إلى الرجال، أما المجال الخاص فتركز مهامه على التكاثر ورعاية الحياة، والمخصصة تقليديا للنساء.

ومع ذلك، في هذه اللحظة يتم تخفيف هذا الانقسام في العديد من المنازل نتيجة للارتباط بين الحبس والعمل عن بعد.

دور الثقافة والخطاب الاجتماعي

بالنسبة للكثير من الخطب الرسمية الصادرة لصالح قضية "تكافؤ الفرص"، وعلى الرغم من التغيرات التي تطرأ على نظام الأبوة والرجولة، فإن الثقافة والخطاب الاجتماعي يمثلان الاستعمالات المختلفة للأماكن والأزمنة.

في حين أن هذا الخطاب بالنسبة للنساء قد وضع شرطا لممارسات الرعاية وسلسلة من المطالب التي حالت دون تخصيص وقت معين لها، ففي آخر استطلاع حول استخدامات الوقت المتاح، أمضت النساء ضعف وقت الرجال في مهام الرعاية.

النساء ورعاية القاصرين

وبالاعتماد على علم الاجتماع، نحاول أن نفهم الآثار التي قد يكون لها هذا الوضع على التوسية بين النساء اللائي يعملن عن بعد ولديهن أطفال قصر يرعونهم.

وللقيام بذلك، بدأت مجموعة بحثية من جامعة فالنسيا الإسبانية دراسة على أساس المقابلات الهاتفية مع النساء اللواتي يستوفين هذه الخصائص، ومن الممكن بالفعل إظهار بعض النتائج الأولية في هذا الصدد، بالإضافة إلى المقابلات المتعمقة حول وضعها، تم إطلاق استبيان لا يزال مفتوحًا للإجابات.

بعض النتائج الأولية

النساء اللائي يعملن عن بعد أثناء وجود الأطفال في المنزل، لا يتعين عليهن العمل فقط بل في نفس الوقت يقومون بمهام رعاية الأطفال، ولكن في بعض الأحيان يُضاف أنه يجب عليهم محاولة تسهيل عمل أزواجهن عن بعد.

بعض النساء يشعرن أنهن يعملون طوال اليوم، بسبب عملهن أثناء الرعاية.

عادة ما يتم مراقبة تعليم الأبناء والبنات من قبل الأمهات، فأصبح هذا عنصرًا آخر من القلق والتوتر الإضافيين، مما قد يضر هذا الوضع بالتعايش مع الأطفال القاصرين المحبوسين.

وفي بعض الأزواج لوحظ رغبة أكبر لدى الرجال للقيام بالمهام التي لم يفعلوها عادةً من قبل، كتشغيل الغسالات، والطهي، والذهاب للتسوق، واللعب مع الأطفال.

والتأخر في وقت النوم أو الاستيقاظ قبل بقية أفراد الأسرة هو أمر شائع للأمهات اللواتي لديهن مهن تحتاج لأداء مرن، وتتطلب أقصى قدر من التركيز والصمت، والعمل عن بعد في الصباح الباكر، مما يؤدي بالأمهات بالجمود أثناء أعمال رعاية الأسرة.