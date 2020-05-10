الدفاع الجوي الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة

أعلنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة الليبية، استهداف واسقاط طائرة تركية "مُسيّرة" بدون طيار، أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية.

واوضحت شعبة الإعلام الحربي-في بيان بثته "بوابة افريقيا"، الأحد، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية "مسيرة "جنوب العاصمة الليبية (طرابلس) بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد وجهت أمس السبت تحذيراً إلى من وصفتهم بـ"التكفيريين المتطرفين، والمليشيات الإجرامية، والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب، والغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، حسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي.

وقال منشور الصفحة الرسمية لـ" الناطق باسم القيادة العامة للجيش"، لم يبق لكم مزيداً من الوقت وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف".