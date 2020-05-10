طارق الشناوي: تصريحي عن غادة عبدالرازق لا يمنحها الفرصة للطعن في الذمم

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه تقدم بثلاث شكاوى ضد الفنانة غادة عبدالرازق، في المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الممثلين، وذلك بعد اتهام الأخيرة له بتلقي أموال من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، صباح الأحد، أن تصريحه عن «عبدالرازق» بأن اختياراتها للأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة ليست في صالحها، لا يمنحها الفرصة أو السبب لكي تطعن في الذمم أو الشرف.

وتابع: «لو كانت قالت مبيهمنيش كلامه وميعرفش حاجة في النقد مش هزعل»، مشيرًا إلى أن مسلسل «سلطانة المعز» الذي تشارك به الفنانة في السباق الرمضاني لم يلقَ رد فعل مرئي في أي مكان.

وأكد الناقد الفني أنها المرة الأولى في تاريخه التي يلجأ فيها للجهات المذكورة؛ بسبب ما تعرض له من «هتك للأعراض لا يمكن التنازل عنه»، بحسب وصفه.

وذكر أن الأفراد نصحوه بالتوجه إلى النائب العام مباشرة قبل الجهات الثلاث، معقبًا: «قررت أبدأ بمن هم منوط بهم دراسة الحالة ويفهمون تفاصيل المهنة والعلاقة بين الناقد والفنان».

واتهمت الفنانة غادة عبدالرازق، الناقد الفني طارق الشناوي، بتلقي أمولًا مقابل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال، وذلك بعد تصريح الأخير، مع الإعلامية لميس الحديدي، قال فيه إن «عبدالرازق» فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها.